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18:16

Прокуратура не выявила нарушений во временном госпитале в "Ленэкспо"

фото ЗакС политика Прокуратура не выявила нарушений во временном госпитале в "Ленэкспо"

Прокуроры не выявили нарушений в ходе проверки временного госпиталя в "Ленэкспо" для больных коронавирусной инфекцией, известили в пресс-службе ведомства.

По словам главы управления по надзору за исполнением федерального законодательства Альберта Суяргулова, ни к условиям содержания пациентов, ни к медицинскому оборудованию у сотрудников надзорного органа нареканий не возникло.

"Побеседовали с пациентами - жалоб не поступило, полностью учреждение соответствует требованиям санитарии и гигиены, имеются душевые с горячей водой, очередей в них нет", - отчитался Суяргулов.

Ранее сегодня ангар лично осмотрел Александр Беглов.

Напомним, прокуратура начала проверку условий содержания во временном госпитале после жалобы одной из пациенток, которую перед этим оперативно заблокировали на странице губернатора. Женщина сетовала на то, что больные и здоровые пациенты содержатся в одном помещении, а в боксах нету шторок, душевых и прочих удобств. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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