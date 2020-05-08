Прокуратура проверит условия в госпитале "Ленэкспо" после жалоб пациентки

Прокуратура Петербурга начала проверку сведений о нарушениях условий содержания пациентов временного госпиталя для заболевших коронавирусной инфекцией, который организован в "Ленэкспо", сообщается на сайте ведомства.

"Прокуратура проверит указанные факты и при наличии оснований примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - подчеркнули представители городской прокуратуры.

Ранее петербурженка Оксана Кутафина-Шишлова рассказала, как ее забанили на странице губернатора Александра Беглова во "ВКонтакте" после того, как она пожаловалась в комментариях на условия в госпитале. Она рассказала, что пациенты с подтвержденным случаем заражения лежат вместе с теми, кто ждет результатов анализа, и что в госпитале лежат люди с ментальными нарушениями.

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