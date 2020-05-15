Замгендиректора "Ленэнерго" арестован по делу о мошенничестве

Ленинский суд Петербурга арестовал замгендиректора "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Под арестом он останется до 12 июля.

По версии следствия, не позднее 17 апреля 2014 года Горячев, будучи гендиректором ООО "Меридиан", вместе с подельниками при прокладке кабеля на участке метро "Крестовская" - "Василеостровская" организовал утверждение проектной сметы с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму 131,3 млн рублей. Сделал он это совместно с заместителем главного инженера "Ленэнергоспецремонта" Иваном Карповичем, а также людьми из состава руководителей и сотрудников ПАО "Ленэнерго", ООО "Меридиан", ООО "ЭдвансСтрой" и ООО "ГлавЭнергоМонтаж".

Горячева подозревают в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ущерб причинен Минэнергетики России.

Ранее был арестован Карпович.