"Сидите дома, нажимайте кнопки, мы нарисуем то, что нам надо"

Государственная Дума сразу приняла поправки в ряд законов об организации выборов и референдумов. В частности, депутаты одобрили проведение дистанционного электронного голосования и волеизъявления через почту. Оппозиционные партии отнеслись к такому предложению с недоверием, а опрошенные ЗАКС.Ру эксперты разделились во мнении, удастся ли организовать легитимные и честные дистанционные выборы.

Почтовый эксперимент

Законодательную инициативу предложил ряд депутатов от "Единой России". Документ внесли в Госдуму еще в начале марта, но широко его не обсуждали. Первое рассмотрение законопроекта прошло 9 апреля, а 13 мая его приняли сразу во втором и третьем чтении. Сейчас документ отправлен на одобрение в Совет Федерации.

Законопроект предлагает внести ряд изменений в законы о выборах и референдумах. В частности, в федеральный закон об основных гарантиях прав избирателей планируется добавить пункт о возможности проведения дистанционного электронного голосования и голосования по почте на местных, региональных и федеральных выборах, а также референдумах. Как именно это должно происходить, в законе не поясняется. Порядок проведения данного голосования должна будет определить Центральная избирательная комиссия, сообщил ЗАКС.Ру член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский.

В действующем сейчас законодательстве есть возможность проведения голосования по почте, но только на региональных и местных выборах. Воспользоваться этим способом в 2011 году решили в Мурманской области и Петербурге на выборах депутатов в региональные парламенты.

Согласно принятому для исполнения такого эксперимента петербургскому закону, желающий проголосовать по почте должен был обратиться в территориальную избирательную комиссию с соответствующим заявлением и обоснованием, почему он не может прийти на избирательный участок в день голосования. Если ТИК посчитает причину приемлемой, то он должен был отправить заказное письмо с бюллетенем избирателю - человек ставит свою галочку и отправляет бюллетень обратно в комиссию.

По мнению Краснянского, работавшего в Санкт-Петербургской избирательной комиссии в 2011 году, проведение голосования по почте вышло неудачным:

- С учетом особенностей работы "Почты России" этот эксперимент у нас, мягко говоря, не удался. Хоть сейчас много и пишут, что это делалось для якобы фальсификаций - нет, это прямо предусмотрено законом - организация голосования по почте. Нам просто было интересно посмотреть, как это пройдет. Если взять статистику, то, конечно, минимальное число избирателей этими услугами воспользовалось. В частности, тогдаший секретарь ЦИК Николай Конкин пытался проголосовать по почте, в результате чего бюллетень пришел уже после окончания времени голосования.

Краснянский добавил, что не очень верит в голосование по почте.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что необходимо использовать все способы по расширению возможностей избирателей принять участие в выборах и референдумах. Минусом голосования по почте является его дороговизна, но это только пока, отметил Солонников. Он добавил, что возможность сфальсифицировать выборы есть и при других повсеместно действующих вариантах голосования.

- Почему обсуждающиеся инциденты иногда с вбрасыванием голосов, с видеофиксацией, когда похоже, что кто-то вбрасывает бюллетени в урну, почему это вызывает большее доверие? Почему мы считаем, что в этой процедуре все чисто и прозрачно, а по почте вдруг кто-то что-то намухлюет больше, чем здесь? - задался вопросами Солонников.

Политическая неподготовленность

С критикой дистанционного электронного голосования выступило движение за права избирателей "Голос". Организация заявила, что предложенные формы "слабо поддаются гражданскому контролю и уязвимы для фальсификаций и принуждения граждан". По мнению организации, внедрение таких способов голосования без одновременного обеспечения гарантий эффективного контроля приведет к повышению уровня недоверия граждан к выборам.

Член совета движения "Голос" Виталий Аверин в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что пока рано использовать в России дистанционное голосование по почте или интернету.

- Мы исходим из того, что при существующем низком уровне доверия к выборам и их результатам, при уже имеющемся неудовлетворительном практическом опыте данные формы голосования вводить преждевременно. Они принесут очень существенные проблемы, как для института выборов, так и для общества в целом, не будут способствовать легитимности выборов, - заявил Аверин.

Об этом же заявила член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская. Она считает, что технически возможно проведение дистанционного электронного голосования, но политически избирательная система России не готова проводить честные выборы. Покровская добавила, что в целом поддерживает идею, которая позволяет расширить возможности избирателей принять участие в голосовании. При этом, она отметила, что голос человека может быть учтен, только если система полностью будет работать адекватно.

Ее коллега по Горизбиркому Дмитрий Краснянский поддерживает идею проведения дистанционного электронного голосования. Он считает, что технически его провести возможно, но при условии, что будет обеспечена защита данных, защита от взлома и возможных искажений результатов. По мнению члена Горизбиркома, дистанционное голосование увеличит число активных избирателей.

- Сама возможность голосования дистанционно однозначно повысит явку, повысит активность избирателей, когда никуда идти не надо, несмотря на дождь, ветер, коронавирус и так далее. Можно сидя дома взять и проголосовать - это прекрасно, это замечательно. И рано или поздно все к этому придут, не только в России, но и вообще везде. Во многих странах это и сейчас практикуется, - уверен Краснянский.

С ним не совсем согласен политолог Александр Конфисахор. Он считает, что плюсов в дистанционном голосовании нет, а увеличение вариантов голосования на благо избирателей - это отговорка.

По его мнению, люди должны "голосовать ногами". Предложенный же вариант - это дискредитация избирательной системы, считает политолог:

- Электронное дистанционное голосование - это не выборы. Это все, что угодно, но не выборы, это даже не профанация. Это просто: "Сидите дома, нажимайте кнопки, мы нарисуем то, что нам надо".

Политолог Солонников же уверен, что рано или поздно голосование перейдет в интернет, как и другие аспекты жизни. При этом, он уточнил, что вводить дистанционный вариант следует постепенно. Прозрачность такого варианта голосования в любом случае будет вызывать вопросы, считает Солонников. Поэтому задача властей доказать, что система будет действительно прозрачной и достоверность волеизъявления действительно можно проверить, добавил политолог.

- Мне кажется, что сейчас с этим будут определенные проблемы и вводить надо постепенно. Постепенный переход начнется, он уже начался, но очень бы не хотелось, чтобы это была попытка организовать запуск завода к праздничному дню календаря. Не нужно нам сейчас подгонять данные процедуры под текущую ситуацию, под текущий календарь, - заявил Солонников.

На возможные недочеты дистанционного электронного голосования обратил внимание член совета движения "Голос" Аверин. По его словам, предложенная система должна будет и идентифицировать избирателя, и сохранить тайну голосования.

- Система должна обеспечить тайну голосования и свободу волеизъявления, но нет уверенности в том, что это будет гарантировано. Например, оператор, которые отвечает за сбор и обработку итогов голосования, может получить данные избирателей. Из практики российских выборов мы знаем, как часто избирателей принуждают к голосованию, в случае с дистанционными формами голосования делать это можно гораздо легче и, что важно, без последствий для нарушителей. Нет уверенности в честности подсчета, нет уверенности, что в день голосования не будет технического сбоя, из-за которого избиратели не будут иметь возможности проголосовать, - считает Аверин.

На эти же возможные недостатки указал член президиума Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов Алексей Горичев. Он отметил, что дистанционное электронное голосование позволит охватить большее количество избирателей, но есть в данном варианте и проблемы, которые надо проработать.

- Большая проблема связана с контролем возможности внесения искажений в волеизъявление граждан. И механизм этого контроля должен быть, конечно, отработан, чтобы общественные организации, политические партии могли иметь возможность провести проверку. Но каким образом это можно сделать? Это наверно будет сложно, - заявил юрист.

Также сложно организовать соблюдение тайны голосования, считает Горичев. Он пояснил, что для электронного голосования наверняка необходимо будет проходить регистрацию и идентификацию. Защита же информационных ресурсов "не бесконечна", отметил юрист. Он уточнил, что достоянием мошенников порой становятся и данные клиентов банков.

Проверки невозможны

Оппозиционные политические партии высказались против принятого Госдумой законопроекта. Собственное заявление опубликовала партия "Яблоко", которая считает предложенные изменения расширением возможностей для фальсификаций. Партия сообщила, что выступают категорически против введения новых норм голосования.

"Вместо того, чтобы провести настоящую реформу избирательного процесса, в которой остро нуждаются общество и государство, власть делает очередной шаг к уничтожению остатков доверия к выборам и их окончательному превращению в фейковую процедуру", - заявило "Яблоко".

О своем негативном отношении к законопроекту рассказали и в КПРФ. Представительница партии в Законодательном собрании Петербурга Ирина Иванова уверена, что дистанционное электронное голосование и голосование по почте повлечет за собой массовые фальсификации.

- Контроля-то нет. Нельзя проверить ни на почте, ни после почты, ни на УИКе, ни в ТИКе - вообще невозможно проверить ничего: ни кто послал, ни как он послал. Это будет контролировать только тот, кто будет вести эту программу, - заявила коммунистка.

Фракция "Справедливой России" в петербургском ЗакСе подготовила обращение к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. В документе эсеры просят не одобрять законопроект с новыми вариантами голосования.

"Полагаем, что сама идея дистанционного голосования противоречит нормам федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", определяющего приоритетом свободное, не делегируемое другим лицам волеизъявление граждан и строгое обеспечение тайны голосования. Эти три позиции невозможно гарантировать при дистанционном голосовании, а стало быть, его результаты нельзя признавать достоверным и легитимным основанием для принятия решений о наделении кандидатов соответствующими полномочиями", - заявили депутаты фракции.

Глава регионального отделения "Справедливой России" Марина Шишкина в разговоре с ЗАКС.Ру добавила, что голосование по почте точно недопустимо - при его проведении невозможно ничего проверить. Электронное же голосование может и является хорошей идеей, но пока не в России, где из-за большого наплыва пользователей может "упасть" сайт "Госуслуги", считает глава реготделения эсеров.

Депутат ЗакСа от "Единой России" Денис Четырбок заявил ЗАКС.Ру, что Россия не должна отставать от мирового опыта по внедрению электронного голосования. Однако, добавил парламентарий, необходимо создать такую систему, которая и не позволит человеку проголосовать дважды, и сохранит в тайне его личность. Четырбок также отметил, что очные формы волеизъявления необходимо оставить.

- Все-таки, наверно, это для молодых людей удобно проголосовать через электронную форму. А ведь у нас, даже если Петербург брать, больше трети населения - люди пожилого возраста. И, конечно, для них удобна традиционная форма - через бюллетень, - сказал депутат.

София Саттарова

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