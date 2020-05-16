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11:06

В России прибавилось 9200 случаев заражения инфекцией COVID-19

фото ЗакС политика В России прибавилось 9200 случаев заражения инфекцией COVID-19

За минувшие сутки в России официально зафиксировали 9200 новых случаев заражения граждан коронавирусной инфекцией, сообщает специальный правительственный сайт "стопкоронавирус.рф". Это на 1398 человек меньше, чем день назад.

Как и в течение почти всего времени действия режима повышенной готовности, остальные субъекты РФ с существенным отрывом опережает Москва (+3505), за ней следует Подмосковье (+937), и третье место досталось Петербургу (+525).

По стране за сутки поправилось 4940 человек, 119 скончалось.

Всего по состоянию на 11 мая коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 272043 граждан. К летальному исходу с начала пандемии заболевание привело 2537 человек.

Отметим, что накануне Петербург поставил антирекорд: впервые за все время еоронавирус в течение суток обнаружился у 541 человека.

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15 мая, 19:23 В Госдуме просят прокуратуру разобраться со статьями иностранных СМИ о смертности от коронавируса в РФ

15 мая, 18:56 В Пушкине открылся временный госпиталь Минобороны для зараженных коронавирусом

15 мая, 18:51 В Псковской области масочный режим решили продлить до сентября

15 мая, 18:33 СК обвинил ударившего сотрудника метро Петербурга мужчину в хулиганстве

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