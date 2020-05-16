Больница святого Георгия закупила немецкие аппараты ИВЛ за 27,7 млн рублей

Перенесшая 12 мая крупный пожар больница святого Георгия заключила контракт на поставку 84 аппаратов искусственной вентиляции легких из Германии. Начальная (максимальная) сумма контракта составила 27,72 млн рублей.

Портативные аппараты модели Prisma 25ST 2020 года изготовления производит организация Lowenstein Medical Technology. Их должны поставить до 31 декабря.

Отметим, что трагический пожар, унесший жизни пятерых пациентов, случился в результате воспламенения аппаратов ИВЛ отечественной фирмы "Авента-М". Вскоре их сняли с эксплуатации. Семьям погибших Смольный обещал выплатить по одному миллиону рублей. По факту происшествия расследуется уголовное дело.