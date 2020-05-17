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16:20

Путин: Россия - это не просто страна, это отдельная цивилизация

фото ЗакС политика Путин: Россия - это не просто страна, это отдельная цивилизация

Телеканал "Россия 1" показал интервью, данное Владимиром Путиным в сентябре 2019 года, в котором глава государства в очередной раз поделился взглядом на то, что являет собой руководимая им страна.

"Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий", - цитирует ТАСС выдержку из разговора Путина.

При этом, опять же напомнил президент, если "мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие".

Отметим, рассуждая на пространные темы, Путин любит вспоминать о важности внедрения искусственного интеллекта в разные структуры экономики.

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