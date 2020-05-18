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11:55

Права на бренд водки "Столичная" в Нидерландах арестованы по иску экс-акционеров ЮКОСа

фото ЗакС политика Права на бренд водки "Столичная" в Нидерландах арестованы по иску экс-акционеров ЮКОСа

Бывшие акционеры ЮКОСа добились наложение ареста на торговые марки водки Stolichnaya и Moskovskaya в Нидерландах, передает РБК со ссылкой на представителя отражающей интересы экс-акционеров компании GML Джонатана Хилла.

Торговые марки принадлежат России через федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт". Арест был наложен после того, как суд в Гааге постановил взыскать с российских властей более чем 50 млрд долларов в пользу акционеров ЮКОСа. Бренды могут продать на публичном аукционе в сентябре, а вырученные деньги направить в счет погашения компенсации.

Один из представителей бывших акционеров ЮКОСа Тим Осборн в комментарии нидерландскому изданию NRC заявил, что Нидерланды будут "конфисковать российскую государственную собственность", пока "Российская Федерация игнорирует решения международных судов".

Ранее Россия обжаловала решение о выплате 57 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа. Решение о выплате было принято в феврале апелляционным судом, до этого в 2014 году эту сумму присудил Третейский суд в Гааге. Акционеры заявили, что Россия намеренно обанкротила компанию и ее бенефициаров, преследуя цель захватить активы предпринимателей.

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