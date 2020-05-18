Макаров о корректировке бюджета: У нас нет права на личные или политические амбиции

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит вопрос о весенней корректировке бюджета Петербурга на заседании 20 мая. Об этом было решено на совете фракций в понедельник, 18 мая, сообщила пресс-служба ЗакСа.

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров заявил, что в этом году корректировка получила для города особое значение и стала одним из важных этапов "антивирусной терапии".

"Несмотря на жесткие ограничения по времени, мы должны согласованно провести по-настоящему филигранную работу над этим важнейшим документом. Сегодня у нас нет права на ошибку, на личные или политические амбиции – за каждой бюджетной копейкой сейчас стоит не просто качество жизни, а судьбы миллионов петербуржцев. От каждого из нас требуется не просто полная, но и предельная мобилизация", - прокомментировал Макаров.

Напомним, необходимость весенней корректировки была вызвана борьбой с коронавирусом. В рамках перераспределения бюджетных средств планируется увеличить резервный фонд города с 10 до 31 млрд рублей, а также направить дополнительные средства комитетам по здравоохранению, по социальной политике и по труду и занятости. Расходы других органов исполнительной власти предложено уменьшить. Подробнее о разработанных Смольным корректировках бюджета читайте в материале ЗАКС.Ру.

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