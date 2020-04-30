Антивирусная экономия

Смольный показал, как "трещит по швам" петербургская казна. На сайте комитета финансов появился проект корректировки регионального бюджета, который когда-то рекламировали как социальный. Ради борьбы с коронавирусом планируется сэкономить на метро, образовании и даже казаках.

Метро подождет

Проект корректировки бюджета пока проходит антикоррупционную экспертизу. В Законодательное собрание его внесут после майских праздников. Разумеется, он подвергнется правкам - со своими предложениями еще выступят губернатор и депутаты. Однако уже сейчас можно констатировать, что урезать свои расходы придется почти всем бюджетным распорядителям.

Расходную часть городской казны предложено сократить с 727,7 до 677,1 млрд рублей, доходную - с 674,9 млрд до 573,1 млрд рублей. Дефицит, таким образом, увеличится почти вдвое и составит 104 млрд.

Комфин прогнозирует снижение доходов в 2020 году на 101,8 млрд рублей. Из них по статье налогов на прибыль организаций город ожидает недополучить 57,1 млрд рублей, а поступление налогов на доходы физических лиц может снизится на 29,4 млрд рублей.

Урезать расходы придется как за счет мероприятий, которым и так было не суждено состояться в 2020 году - например, футбольный чемпионат Европы и ПМЭФ - так и за счет вынужденных решений. Пострадает и социальная часть бюджета, которая была его "визитной карточкой" полгода назад, на стадии принятия в парламенте.

Существенно сократится финансирование адресной инвестиционной программы, то есть городского строительства, в том числе метрополитена. У АИП готовятся "отрезать" 31,8 млрд рублей, оставив на ее реализацию 67,6 млрд. Досталось и надземным и подземным проектам. Когда бюджет на 2020 год только принимали, оппозиция была недовольна, что слишком мало денег выделяется на работу над новыми станциями метро. Теперь их осталось еще меньше: вместо 13,6 млрд - 9. Половина из них - на развитие Красносельско-Калининской линии.

Если смотреть на комитеты Смольного, то больше всего теряет комитет имущественных отношений. Его расходы готовятся сократить на 14 млрд рублей. Из них 2,3 млрд планировалось направить на обеспечение нуждающихся доступным жильем, 2 млрд - на строительство развязок Западного скоростного диаметра, а 1,1 млрд хотели инвестировать в "ИТМО Хайпарк".

13,3 млрд предложили забрать у жилищного комитета. Из них 6,3 млрд субсидий теплоснабжающим организациям, 2,1 млрд, предназначавшихся на расселение коммунальных квартир, 1,1 млрд - на реализацию программы "Молодежи - доступное жилье".

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры не получит 10,7 млрд - средства, ранее выделенными на АИП и организацию новых автобусных остановок в рамках транспортной реформы. Главным образом, из-за переноса транспортной реформы на 10,2 млрд рублей сократились расходы комитета по транспорту.

Сразу несколько органов исполнительной власти сэкономили на отмене Евро-2020. Больше всех, разумеется, комитет по физической культуре - 412,4 млн рублей. Также он не будет выделять субсидию ООО "Зенит- Арена" на страхование стадиона в дни футбольного первенства. Ее размер составлял 6,7 млн рублей. Комитет по физкультуре сократил, помимо прочего, субсидии для спортивного комплекса "Юбилейный" и подведомственных спортшкол.

Оптимизированы расходы не только спортивных, но и общеобразовательных школ, а также других учебных заведений. Расходы комитета по образованию предлагается уменьшить на 711,6 млн рублей, комитета по науке и высшей школе - на 284,9 млн.

Особенно сильно планируется урезать субсидии профессиональным образовательным организациям и учреждениям дополнительного образования детей. Кроме того, придется отказаться от капитального ремонта школ на сумму 162,5 млн рублей.

Комитет по вопросам законности сократил на 29,9 млн рублей модернизацию зданий судов и полицейских отделений, а также уменьшил на 121 млн расходы на содержание подразделений Государственной противопожарной службы.

Комитет по культуре более чем на 400 млн рублей вынужден сократить ремонт объектов культурного наследия, в том числе тех, в которых сейчас действуют образовательные учреждения. Музеи и выставочные залы недополучат субсидии на общую сумму 40 млн рублей. Кроме того, 80,2 млн рублей удалось сэкономить за счет отмены праздников и 15 млн - на губернаторских мероприятиях в рамках Петербургского экономического форума. Еще 50,5 млн, ранее выделенных на ПМЭФ, сохранены по линии комитета по промышленной политике.

Казна без казаков

Отказ от праздников и торжественных мероприятий принес бюджету "копеечку" и через другие органы исполнительной власти. Комитет по печати намерен отказаться от субсидии в 16,2 млн на проведение "Алых парусов". В Смольном ЗАКС.Ру подтвердили, что июньский праздник выпускников в 2020 году с высокой долей вероятности не состоится, однако последнее слово в этом вопросе за губернатором Александром Бегловым.

Целый ряд мероприятий был вынужден отменить комитет по молодежной политике. В частности, 1 млн удалось сэкономить за счет отказа от проведения конференций, слетов и семинаров с представителями казачьих обществ. Администрация губернатора высвободила более 1,2 млн рублей, отказавшись от мероприятий с представителями духовных конфессий и печати информационных буклетов для этих встреч.

Религиозные организация также рискуют недополучить 253 млн рублей по линии КГИОП. Эти средства планировалось направить на реставрацию культурных объектов, находящихся в собственности духовенства.

Смольный готовится уменьшить субсидии своему автопарку (на 104,9 млн) и своим СМИ - "Город Плюс" на 4,2 млн, а телеканалу "Санкт-Петербург" на 197,2 млн.

Из районных администраций больше всех потеряют представители Выборгского района - 1,2 млрд рублей. Однако большинство других администраций в сокращениях через отметку в 1 млрд не перешагнули. Меньше всего заберут у беднейшего Кронштадтского района - 160,4 млн рублей.

Кому увеличат расходы?

Сэкономленные деньги будут направлены в резервный фонд города, который планируется увеличить в 30 раз - с 1 до 31 млрд рублей. На 2,7 млрд рублей вырастет бюджет комитета по здравоохранению. Кроме того, комздрав оптимизирует внутренние расходы под борьбу с коронавирусом. В результате только на оснащение и переоснащение коечного фонда планируется выделить 3,5 млрд рублей. Кроме того, планируются выплаты медицинского персоналу и закупка аппаратов искусственной вентиляции легких.

На 2,6 млрд рублей планируется увеличить финансирование комитета по социальной политике. Основная часть этих средств пойдет на субсидии домам-интернатам для престарелых и инвалидов, а также на ежемесячные выплаты родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Комитет по труду и занятости получит дополнительные 68,9 млн рублей. На городской Центр занятости населения и переобучение людей, потерявших работу.

Кроме того, на 5,7 млн рублей планируется увеличить содержание нового детского омбудсмена, бывшего вице-губернатора Анны Митяниной и ее аппарата. Соответствующая поправка также подготовлена в рамках весенней корректировки.

Сергей Еремеев

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