Мандат экс-депутата Госдумы Чернышова получит Никита Березин

Мандат бывшего депутата Госдумы Бориса Чернышова получит глава аппарата фракции ЛДПР в нижней палате парламента Никита Березин, передает ТАСС.

По словам главы пресс-службы фракции Александра Дюпина, решение принято на собрании фракции. Березин был в списках на выборах в 2016 году.

Чернышов переходит на работу в Роспотребнадзор: премьер-министр Михаил Мишустин назначил его замруководителя службы. Перед этим Чернышов был депутатом Госдумы, координатором отделения ЛДПР в Москве, баллотировался в Мосгордуму, работал помощником депутатов Владимира Жириновского и Андрея Лугового.