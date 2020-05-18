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12:50

Жителя Камчатки осудили условно за призывы к расправе над росгвардейцами

фото ЗакС политика Жителя Камчатки осудили условно за призывы к расправе над росгвардейцами

Городской суд Петропавловска-Камчатска назначил местному жителю 2 года условно с исправительным сроком на 3 года по делу о призывах к осуществлению противоправных действий в отношении росгвардейцев (ч. 2 ст. 280 УК), делится "Камчатка-информ".

"В июле 2019 года житель краевого центра разместил в интернете призывы к совершению убийств сотрудников Росгвардии", - пояснили в пресс-службе ФСБ.

Эксперты установили, что в словах мужчины содержалось "побуждение к насильственным действиям по мотиву ненависти и вражды против лиц по признаку их отношения к отдельной социальной группе".

Отмечается, что житель Камчатки имеет судимости по статьям о сексуальном насилии над ребенком, убийстве, умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью и краже.

Напомним, в сентябре 2019 года столичный суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам заключения за твит о детях силовиков, признав его виновным в разжигании ненависти с угрозой насилия (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК).

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