В Новой Ладоге пожар уничтожил очередной объект культнаследия

Региональное отделение Следственного комитета по Ленобласти возбудило очередное дело по факту уничтожения объекта культнаследия в Новой Ладоге, информирует "Интерфакс".

Следователи установили, что ночью 17 мая неизвестный поджег казарму для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX - начала XX века в Кузнечном переулке. Сооружение включено в перечень памятников истории и культуры. Указывается, что пламя полностью уничтожило деревянное здание.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ "Уничтожение объектов культурного наследия".

В ту же ночь в результате умышленного поджога сгорел еще один памятник архитектуры - деревянный дом купца Шабанина на улице Карла Маркса.

Постфактум инцидента в отношении чиновников администрации Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района были возбуждены дела о поджоге и халатном отношении к объектам наследия.

Отметим, за последние несколько лет при аналогичных обстоятельствах в Новой Ладоге сгорели не менее четырех памятников деревянного зодчества.