Жириновский хочет поднять вопрос о роспуске Совета Федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с идеей реформы отечественной бюрократии. Различные ветви власти на разных этажах, по его мнению, перенасыщены "ненужными" сотрудниками, получающими деньги из бюджета, в связи с чем необходимо урезать состав чиновников и людей на выборных должностях.

"Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации", - написал политик у себя в Twitter.

Предложение его частично уже звучало на публике: неделей ранее Жириновский предложил сократить число своих коллег по нижней палате Федерального собрания, в которой сам он заседает с 1993 года, вдвое. Заочно полемизируя с ним, его коллега, петербуржец Виталий Милонов в мае заявлял, что готов работать в Госдуме независимо от ее численности.

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