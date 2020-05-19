СК возбудил первое в РФ дело о невыплатах медикам надбавок за работу с больными COVID-19

Региональное отделение Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое в России уголовное делопроизводство по факту непредоставления работникам скорой помощи города Армавир положенных допвыплат за работу с больными COVID-19, извещает СК.

Расследование дело проводится в рамках статьи 293 УК РФ "Халатность". СК заинтересовался случаем в Армавире после того, как работники скорой записали видеожалобу, в которой рассказали об условиях труда и отсутствии денег.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин отчитал правительство за неспешные сроки реализации выплат, положенных российским медслужащим за работу с коронавирусными пациентами. Ранее он также раскритиковал чиновников за то, что медикам стали платить за отработанные часы, а не за факт работы с коронавирусными больными, после чего этот механизм скорректировали.