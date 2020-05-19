После снятия режима самоизоляции чиновники хотят поскорее открыть ЦПКиО и зоопарк

Среди учреждений культуры администрация Петербурга хочет как можно скорее после снятия "коронавирусных" ограничений открыть такие крупные площадки, как ЦПКиО, зоопарк, Центральный выставочный зал "Манеж" и Петропавловскую крепость, передает ТАСС со ссылкой на председателя профильного комитета Константина Сухенко.

"По нашим оценкам, по экспертным суждениям, которые нам доступны, от разрешения посещения, допустим, открытых территорий до полномасштабного восстановления деятельности может пройти не один месяц. Мы говорим где-то о двух месяцах", - рассказал чиновник.

По его наблюдениям, горожане, уставшие от режима повышенной готовности, тем не менее внимательно относятся к соблюдению санитарно-эпидемиологических мер предосторожности и ждут того же самого от уполномоченных лиц.

"Надо быть к этому готовыми, что граждане будут проявлять большой интерес и неравнодушие к тому, как мы будем открываться и как мы будем соблюдать все эти требования. Это такая новая, мне кажется, грань, раньше этого не было", - подчеркнул Сухенко.

Госслужащий отдельно оговорил, что решающее слово в вопросе возобновления работы культурных объектов в любом случае будет за Роспотребнадзором.

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