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9:51

Смольный разъяснил запрет на прощание с умершими

фото ЗакС политика Смольный разъяснил запрет на прощание с умершими

Смольный подтвердил, что получил предписание главы управления Роспотребнадзора по Петербургу Натальи Башкетовой об исключении ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза.

По словам представителей Смольного, губернатор Александр Беглов считает, что стоит "определить условия, при которых участие близких родственников или законных представителей в церемонии прощания и похорон будет возможно". Сейчас власти с Роспотребнадзором уточняют порядок участия в прощальных церемониях при соблюдении необходимых противоэпидемиологических норм и правил.

Пока решается вопрос о приспособлении одного из девяти ритуальных залов крематория Петербурга для церемонии прощания с умершими без личного прощания родственников с покойным. Церемонии прощания на кладбищах не проводятся, но самым близким родственникам разрешено участвовать в церемонии похорон.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор предписал исключить проведение ритуальных церемоний прощания из-за эпидемии коронавируса. В ГУП "Ритуальные услуги" пояснили, что "для всех покойников обязателен закрытый гроб".


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