Шульман считает дистанционное голосование хуже прямых фальсификаций

Политолог, специалист по законодательству Екатерина Шульман пессимистично смотрит в ближайшее будущее выборов в России, учитывая активность депутатов по продвижению закона о возможности голосовать онлайн и по почте. Если закон примут, то до того, как власть сменится, по ее мнению, в стране выборов в нормальном понимании этого слова попросту не будет, поскольку выборами становится уже практически все, что угодно: "размывание процедуры — одна из самых плохих вещей, которые можно сделать". Новая инициатива единороссов, считает ученый, вредна главным образом тем, что избавляет фальсификаторов от необходимости прятать свои махинации и вообще чего-либо стесняться.

"Это хуже, чем фальсификация на конкретном избирательном участке, потому что фальсифицирующие знают, что они совершают нарушение и скрываются. Когда их разоблачают, то можно не обращать на это внимание, можно проиграть дело в суде, результат выборов может остаться тоже, но, по крайней мере , все понимают — и казаки и разбойники, которые играют в эту играют, — что тут есть что-то неправильное. А поломка процедуры позволяет фальсифицировать, ничего не нарушая и не перед кем не скрываясь", - заметила доцент РАНХиГС в авторской радиопрограмме.

По ее словам, обществу придется в будущем тратить дополнительные силы на то, чтобы "поменять это безобразие".