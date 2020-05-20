Главу МО "Лиговка-Ямская" Войтановского хотят отправить в отставку

Четыре муниципальных депутата МО "Лиговка-Ямская" 20 мая направили уведомление в собственный муниципальный совет о намерении инициировать отставку главы округа Вадима Войтановского, сообщил ЗАКС.Ру экс-глава местной администрации "Лиговки-Ямской" Виктор Жданцев. По его словам, Сергей Тарасов, Амир Ромашкин, Александр Изотов и Михаил Шабалкин также уведомили о своей инициативе самого Войтановского и губернатора Петербурга Александра Беглова. Жданцев отметил, что отправить в отставку главу муниципалитета возможно только с учетом мнения руководителя города. Об этом сказано в федеральном законе об общих принципах реализации местного самоуправления (131-ФЗ), уточнил экс-глава администрации округа.

Он добавил, что вечером 20 мая планируется проведение заседания муниципального совета. На нем указанные мундепы предложат рассмотреть вопрос об удалении Войтановского с поста главы округа, заявил Жданцев.

- Это только начало. Окончательное решение будет принято чуть позже, после мнения губернатора, безусловно, - отметил бывший руководитель местной администрации.

Изотов и Шабалкин отказались комментировать свою инициативу до заседания совета.

Напомним, ранее из "Лиговки-Ямской" неоднократно поступала информация о конфликтах между мундепами, главой округа и руководителем местной администрации. Они привели к тому, что в настоящий момент два человека подписывают документы муниципалитета как временные руководители местной администрации.

София Саттарова

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