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17:29

Смольный начал выдавать выплаты пенсионерам и многодетным семьям на маски и перчатки

фото ЗакС политика Смольный начал выдавать выплаты пенсионерам и многодетным семьям на маски и перчатки

КГУ "Городской информационно-расчетный центр" начал выдавать выплаты в 800 рублей льготным категориям граждан для приобретения средств индивидуальной защиты, сообщили в Смольном.

Ожидается, что деньги получат 1,8 млн граждан на свои счета. Произойти это должно до конца недели.

Выплату получат петербургские пенсионеры, малообеспеченные семьи с детьми, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, приемные семьи, в которых воспитываются дети-сироты. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях.

Ранее губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении на эти цели 1,467 млрд рублей. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию ГИРЦ: 241-20-57.

С 12 мая в Петербурге введен "масочный режим". Граждане обязаны в общественных местах и транспорте использовать средства индивидуальной защиты. В Смольном упоминали, что речь идет о масках и перчатках.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Рейтинг персон


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