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18:20

С пенсионного счета матери Навального сняли арест

фото ЗакС политика С пенсионного счета матери Навального сняли арест

Пенсионный счет матери политика Алексея Навального, арестованный в рамках расследования так называемого "дела ФБК", разблокировали, о чем сообщила изданию "МБХ Медиа" адвокат Вероника Полякова.

"Пока это только устно, суд нам сказал, что следственные органы частично сняли арест на пенсионные счета отца Ивана Жданова и снят арест с матери Алексея Навального - только с пенсионных счетов, потому что по закону запрещено на пенсионные счета накладывать аресты. Следователи подтверждают, что это действительно так, но официально судебного решения об этом нет", - гласит ее рассказ.

По словам Поляковой, судебное слушание, на котором оппозиционеры собирались обжаловать блокировку счетов родственников, перенесли.

Напомним, что "дело ФБК" расследуется со второй половины прошлого года. Согласно фабуле обвинения, некоммерческая организация, возглавляемая Алексеем Навальным, "отмыла" 1 млрд рублей пожертвований. Главные лица ФБК - Навальный, Жданов и Леонид Волков - считают суть претензий и обвинений абсурдной. Начиная с сентября время от времени их центральный офис обыскивают люди в масках и изымают технику.

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