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18:57

Суд обосновал приговор Котову его "деструктивным поведением"

фото ЗакС политика Суд обосновал приговор Котову его "деструктивным поведением"

Мосгорсуд обосновал обвинительный приговор активисту Константину Котову его "деструктивным поведением", выдержками и сканами апелляционного приговора в Facebook поделилась адвокат Мария Эйсмонт.

В документе утверждается, что "анализ материалов дела однозначно свидетельствует и о деструктивном поведении Котова и иных участников несогласованных акций". В пример суд приводит митинг 10 августа 2019 года, утверждая, что Котов привлекал внимание "многочисленных граждан", скандировал лозунги с критикой президента Владимира Путина. По версии суда, эти лозунги направлены "на подрыв авторитета и дезорганизацию государственной власти в России".

Суд решил, что "массовое количество участников, будучи объединенными деструктивной идеологией", могло "причинить существенный вред  охраняемым законом правам и интересам как иных лиц, так и самих участников несогласованной акции". Также суд счел важным для оценки реальности угрозы причинения Котовым вреда "заведомость деликтного поведения участников незаконной акции, в том числе Котова, избравших изначально поведенческую модель вне правового поля".

В апреле Мосгорсуд снизил срок Котову с четырех лет колонии до полутора лет. Котова осудили по "дадинской" ст. 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения правил проведения митинга). Конституционный суд за пару лет до этого указывал, что по этой статье можно осуждать только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций.

СПЧ указывал на то, что суд, вынося приговор, не смог доказать вину активиста, а общественная опасность деяния не могла зависеть от отношения активиста к политике органов публичной власти. Дело вызвало большой резонанс, в итоге президент Владимир Путин поручил проверить законность приговора Котову, и Генпрокуратура настояла на пересмотре дела.

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