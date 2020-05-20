Возле "Елизаровской" завершили утомивший местных жителей ремонт теплосетей

Земляные работы во дворах проспекта Елизарова и улицы Ольминского, не дававшие покоя местным жителям последние два года, подошли к концу, сообщает сайт городского правительства: теплосети починили. До конца мая временный трубопровод, многие месяцы мешавший ходить и парковаться, должны ликвидировать, а до середины июня в Смольном обещают провести в пострадавших дворах благоустройство и озеленение.

"Работы на объекте начались в 2018 году и должны были завершиться в октябре прошлого года. С апреля по ноябрь 2018 года реконструкция была приостановлена в связи с отсутствием финансирования у подрядчика. При этом ГУП "ТЭК СПб" выполнял все обязательства по оплате работ", - подчеркивается в сообщении.

Чтобы добиться выполнения поручений в срок, чиновники еженедельно инспектировали окрестности станции метро "Елизаровская". В январе губернатор Александр Беглов взял проблему на особый контроль.

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