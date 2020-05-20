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20 мая, 21:10

Беглов отчитался о выплатах врачам: "Поручение президента выполнено"

фото ЗакС политика Беглов отчитался о выплатах врачам: "Поручение президента выполнено"

Губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании с участием прокурора города Сергея Литвиненко 20 мая рассказал, что федеральные надбавки медикам по поручению президента уже выплачены. 

По словам губернатора, выплаты, гарантированные постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года, получили 19 624 сотрудников сферы здравоохранения. По постановлению от 12 апреля деньги получили 13 860 медработников. 

Кроме того, Беглов сообщил, что выплаты по 300 тысяч рублей переведены 68 заразившимся на рабочем месте медикам. По миллиону рублей получили семьи трех скончавшихся сотрудников медучреждений. 

По словам губернатора, режим повышенной готовности стал для властей Петербурга испытанием. "От нас всех сегодня требуется оперативное решение вопросов буквально по всем фронтам. Особенно в сферах медицины и экономики", – цитирует Беглова его пресс-служба. 

Ранее, 20 мая, комитет по социальной политике опубликовал проект изменений в постановление о выплатах заболевшим врачам. Документом предлагается предоставить компенсацию не только медикам, но и другим сотрудникам больниц, но "только в случае заражения работника при выполнении своих трудовых (должностных) обязанностей". Кроме того, итоговая сумма будет устанавливаться "с учетом размера ранее произведенных выплат". По мнению главы комитета Александра Ржаненкова, это позволит заболевшим скорее получить выплаты.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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