УФАС Петербурга подозревает администрацию Кировского района в картельном сговоре

Петербургское управление ФАС возбудило дело о вероятном картельном сговоре на рынке социального питания в отношении АО "Артис-детское питание", АО "Фирма Флоридан", ООО "Юридическое бюро "Авангард"" и администрации Кировского района.

В ходе предварительной проверки, проведенной в рамках уголовного дела об ограничении конкуренции (ст. 178 УК), выяснилось, что в 2016-2017 годах указанные компании могли локализовать между собой конкуренцию на 13 конкурсах по организации питания в детсадах Кировского района. Сумма ущерба превышает 444 млн рублей.

Согласно материалам дела, чиновники из администрации извещали обозначенные компании о лимитах финансирования, после чего те согласовывали между собой цену, а юридическое бюро подготавливало документацию для участия в торгах. Среди прописанных требований, в частности, указывалось, что "добросовестному претенденту" для победы необходимо было снизить начальную (максимальную" стоимость тендера как минимум на 43%.

В подобного рода "махинациях" "антимонопольщики" видят нарушения ст. 11 и ст. 16 Закона о защите конкуренции.

"Особенность этого дела в том, что мы рассматриваем не только сговор между компаниями, но и координацию экономической деятельности, которую осуществляло Юрбюро, а также соглашение, заключенное картельщиками с районной Администрацией", - пояснил глава петербургского УФАС Вадим Владимиров.

Он добавил, что по аналогичному "картельному" делу УФАС уже вынесло решение в отношении администрации Колпинского района. Теперь в отношении фигурантов разбирательства ожидается "вердикт" в рамках 178 статьи УК РФ.

Кроме того, ранее антимонопольный орган вынес решение в отношении "картеля", усмотренного на поставках соцпитания в Курортном районе.