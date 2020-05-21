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14:27

Массовое заражение петербургских медсестёр COVID-19 объяснили проблемами с логистикой

фото ЗакС политика Массовое заражение петербургских медсестёр COVID-19 объяснили проблемами с логистикой

Руководитель Профессиональной региональной общественной организации медицинских работников в Петербурге Галина Подопригора уверена, что высокий уровень заражения медсестер COVID-19 вызвано проблемами логистики, а именно тем, как и где менять средства индивидуальной защиты.

"Медсёстрам пришлось полностью изменить свою работу, на их плечи легла большая нагрузка. В связи с пандемией появились серьёзные проблемы. Здесь администрация принимала активное участие, когда была правильная расстановка: где снимать средства индивидуальной защиты, кто будет обрабатывать, как их менять. Вот здесь были допущены ошибки", - цитирует заявление Подпригоры 78.ru.

Также, продолжила глава профсоюза, в период эпидемии медсотрудницы часто жаловались на недостаток персонала в учреждениях здравоохранения. На сегодняшний день проблема частично решена. Допвыплаты получили все медработники за исключением санитарок, однако этот вопрос в ближайшее время будет решен.

Ранее в Смольном известили, что в больницах, поликлиниках и учреждениях скорой помощи, лечащих пациентов с коронавирусной инфекцией, заняты 8472 медсестры. Губернатор Александр Беглов в начале мая заявлял, что COVID-19 в Петербурге подхватили 1465 медиков, однако по последним данным Смольного, заболевшими считаются свыше 2,5 тысяч.

20 мая комитет по социальной политике опубликовал проект изменений в постановление о выплатах заболевшим врачам. Документом предлагается предоставить компенсацию не только медикам, но и другим сотрудникам больниц, но "только в случае заражения работника при выполнении своих трудовых (должностных) обязанностей". Кроме того, итоговая сумма будет устанавливаться "с учетом размера ранее произведенных выплат". По мнению главы комитета Александра Ржаненкова, это позволит заболевшим скорее получить выплаты.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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