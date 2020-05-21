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14:40

Атаман Калинин пообещал защитить Ленобласть от Ксении Собчак

фото ЗакС политика Атаман Калинин пообещал защитить Ленобласть от Ксении Собчак

Партия социальной защиты заявила, что выдвинет своим кандидатом на выборы губернатора Ленинградской области атамана "Ладожской общины казаков Северо-Западов" Александра Калинина.

В партии заявили, что их кандидата в регионе знают очень хорошо. Сам Калинин записал первое видеообращение в статусе потенциального участника губернаторской гонки. Он пообещал сотрудничать "со всеми силами здравого смысла" и не позволить "никакой нечисти паразитировать" на регионе. Атаман объяснил, что имеет в виду телеведущую и бизнесвумен Ксению Собчак.

"Вовсе не светская львица, а ободранная кошка Ксения Собчак уже много лет пытается запустить свои щупальцы в Ленинградскую область нашу", - заявил Калинин.

По его словам, казаки Ленобласти объявили дочь бывшего мэра Петербурга "персоной нон грата", поскольку считают, что та преследует в их регионе свои бизнес-интересы. 

Напомним,  не так давно атаман Калинин сначала вручил муниципальному депутату "Лиговки-Ямской" Ольге Гнатюк грамоту "за победу над навальнистами", а потом отозвал этот документ.

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