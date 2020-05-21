СК завел дело на девушку за публикацию портрета Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Управление Следственного комитета по Тульской области возбудило уголовное дело в отношении девушки, которая разместила фотографию Адольфа Гитлера на сайте акции "Бессмертный полк ― онлайн", сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 13 мая девушка, будучи дома, зарегистрировалась на сайте "Бессмертный полк ― онлайн" и опубликовала фотографию Гитлера, подписав его как Героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Ранее Следственный комитет возбудил аналогичное дело в отношении нескольких человек за публикацию фотографий Гитлера и Генриха Гиммлера. 15 мая следователи отчитались, что нашли опубликовавших портреты нацистских лидеров.