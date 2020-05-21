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15:53

СК завел дело на девушку за публикацию портрета Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика СК завел дело на девушку за публикацию портрета Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Управление Следственного комитета по Тульской области возбудило уголовное дело в отношении девушки, которая разместила фотографию Адольфа Гитлера на сайте акции "Бессмертный полк ― онлайн", сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 13 мая девушка, будучи дома, зарегистрировалась на сайте "Бессмертный полк ― онлайн" и опубликовала фотографию Гитлера, подписав его как Героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Ранее Следственный комитет возбудил аналогичное дело в отношении нескольких человек за публикацию фотографий Гитлера и Генриха Гиммлера. 15 мая следователи отчитались, что нашли опубликовавших портреты нацистских лидеров.

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