Столичный апелляционный суд отменил решение о продлении ареста отцу и сыну Арашуковым

Первый апелляционный суд отменил решение столичного Горсуда о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю Арашукову и ещё трем фигурантам уголовного разбирательства по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, информирует ТАСС.

"Решением Первого апелляционного суда постановление о продлении ареста отменили и отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение", - отметили в суде, добавив, что до нового заседания все подсудимые будут находиться в СИЗО.

Напомним, следствие считает, что Рауль Арашуков дал сыну указание организовать убийства зампредседателя молодежного движения "Адэге-Хэсэ" в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, чтобы пресечь "возможность массового распространения сведений о фактах преступной и иной противоправной деятельности организации".

Арашуков-младший находится в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. Его задержали во время заседания Совфеда 30 января. Рауль Арашуков арестован по подозрению в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

В разбирательстве участвуют и другие родственники Арашуковых.