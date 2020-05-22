18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:56

Столичный апелляционный суд отменил решение о продлении ареста отцу и сыну Арашуковым

фото ЗакС политика Столичный апелляционный суд отменил решение о продлении ареста отцу и сыну Арашуковым

Первый апелляционный суд отменил решение столичного Горсуда о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю Арашукову и ещё трем фигурантам уголовного разбирательства по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, информирует ТАСС.

"Решением Первого апелляционного суда постановление о продлении ареста отменили и отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение", - отметили в суде, добавив, что до нового заседания все подсудимые будут находиться в СИЗО.

Напомним, следствие считает, что Рауль Арашуков дал сыну указание организовать убийства зампредседателя молодежного движения "Адэге-Хэсэ" в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, чтобы пресечь "возможность массового распространения сведений о фактах преступной и иной противоправной деятельности организации".

Арашуков-младший находится в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. Его задержали во время заседания Совфеда 30 января. Рауль Арашуков арестован по подозрению в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

В разбирательстве участвуют и другие родственники Арашуковых.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
13:26 Беглов разрешил петербургским МФЦ открыться с 25 мая

13:25 Вишневский подготовил проект решения о недоверии Беглову

13:17 В "Сапсанах" начали продавать маски и перчатки

12:55 Жириновский задумался о продаже мумии Ленина за рубеж

12:55 Петербуржцу вернули иск к Смольному о бесплатной раздаче масок и перчаток горожанам

12:31 "Все живы, здоровы": Сотрудники НИЦЭМ опробовали на себе вакцину от COVID-19

12:20 В Петербурге по делу о взятке задержали следователя полиции

12:16 Беглов заявил о невозможности снижения платы за ЖКХ для петербуржцев

11:56 Столичный апелляционный суд отменил решение о продлении ареста отцу и сыну Арашуковым

11:53 Варламов остался удовлетворен благоустройством Гатчины

11:33 Голикова потребовала от глав регионов полной статистики по смертям от коронавируса

11:23 Милонов хочет на время запретить "негативные новости"

11:15 Единороссы раскритиковали качество ответов Беглова депутатам

11:02 Предприниматели Коми воззвали к врио главы региона с просьбой о помощи

10:42 В РФ выявили 8894 новых случая заражения COVID-19: 150 человек скончались

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru