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12:16

Беглов заявил о невозможности снижения платы за ЖКХ для петербуржцев

фото ЗакС политика Беглов заявил о невозможности снижения платы за ЖКХ для петербуржцев

Губернатор Петербурга Александр Беглов дал отрицательное заключение на законопроект фракции "Справедливая Россия", которая предлагала снизить долю максимального расхода граждан на оплату коммунальных услуг с 14% до 10% от дохода семьи.

В пояснительной записке депутат Надежда Тихонова написала, что последние семь лет социально-экономическое положение горожан снизилось, его ухудшения можно ждать и в текущем году. Она обратила внимание, что в Москве размер предельной допустимости оплаты коммунальных услуг давно составляет 10%.

"В условиях предполагаемого снижения доходов граждан, роста стоимости потребительских и непотребительских товаров, необходимо различными способами защищать малообеспеченных граждан от чрезмерных расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, еще более ухудшающих социальное положение людей", - написала Тихонова.

Беглов в своем заключении оценил потери для бюджета в случае снижения регионального стандарта в 1,5-2 млрд рублей. Таких возможностей у городской казны нет, отметил губернатор. 

"Ввиду отсутствия соответствующего обоснования предусмотренное проектом закона снижение регионального стандарта представляется произвольным решением, принятие которого недопустимо в условиях сложившейся финансово-экономической ситуации, а также с точки зрения принципа эффективности расходования бюджетных средств и связанного с ним требования об обеспечении адресной поддержки нуждающихся граждан", - заявил губернатор.

Напомним, ранее в Смольном отказались от предложения сэкономить бюджетные деньги на строительстве Восточного скоростного диаметра. На ВСД в 2020 году город планирует потратить порядка 1 млрд рублей. Также в ЗакСе заявляли о необоснованных миллиардных тратах на взаимодействиt органов государственной власти со СМИ, которое, как обратил внимание депутат Александр Рассудов, обходится городу в 2 млрд рублей и напоминали о 13 миллиардах, заложенных в бюджете  на повышение эффективности госуправления.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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