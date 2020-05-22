Чиновникам в Ленобласти предъявили обвинения в халатности из-за сгоревших домов-памятников

В рамках уголовного дела о халатности, возбужденного после очередного уничтожительного пожара в историческом здании в Ленобласти, бывшему и нынешнему главам администрации Новоладожского городского поселения предъявили обвинение, о чем говорится на официальном сайте ведомства.

Утверждается, что оба чиновника должны были обеспечивать сохранность объектов культурного наследия на своей территории. Ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей привело к тому, что с января 2018 года по настоящее время пожары привели к утрате шести памятников. "Жилой дом двухэтажный из комплекса жилых домов Мухиных", "Жилой дом одноэтажный из комплекса жилых домов Мухиных", "Жилой дом Ж.Ф. Протодьяконовой (дом Стариковых)", "Дом, где в 1918 году проходила 1-я конференция РКП(б) Новоладожского района" сгорели при предыдущем главе поселения, а "Жилой дом П.В. Шабанина XIX века" и "Здания казармы для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX-начала XX вв." - при действующем.

Управление СК по региону инициировало онлайн-совещание с участием губернатора, на котором 22 мая чиновники обсудили возможные меры для предотвращения пожаров и поджогов в дальнейшем.