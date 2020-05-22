Лукашенко возмутился отказом России предоставить ему ракетный полигон

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе визита к производителю вооружений "ОКБ ТСП" признался, что считает неприемлемой российскую позицию в "ракетном вопросе", имея в виду недавний отказ России минимально помочь в испытаниях новой белорусской ракеты.

"Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос", - цитирует главу государства его персональная пресс-служба.

Лукашенко уверен, что его государству пора выйти из слабой позиции во взаимоотношениях со странами-разработчицами современного оружия.

"Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно", - заявил президент.

Отметим, что 2020 год для России и Белоруссии начался с конфликта двух правительств из-за цены на нефть: белорусский лидер счел несправедливым то, что, по его мнению, Россия поставляет братскому народу углеводороды по цене выше рыночной, и грозился полностью перестать закупать у нее нефть.