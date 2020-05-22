Путин заявил о стабилизации COVID-ситуации, но Голикова предупреждает об увеличении смертности

Во время совещания по вопросам эпидемиологической ситуации в регионах российский глава Владимир Путин объявил, что в стране удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".

"По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов ситуация в целом в стране стабилизируется: и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения", - отметил президент.

При этом, подчеркнул Путин, следует подготовиться к тому, что осенью на Россию может обрушится новая волна эпидемии.

В свою очередь ответственная за сферу здравоохранения вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что, исходя из оценок последних недель, в стране заметно увеличилось количество смертей от COVID-19, однако несмотря на это, складывающаяся ситуация "внушает оптимизм".

"Мы, в общем, никогда не скрывали ситуацию со смертностью в России, но даже то, что сейчас видим, позволяет нам, если можно говорить в привязке к термину смертность, оптимистично смотреть на показатели, которые складываются в России", - подытожила Голикова.

Ранее сегодня вице-премьер потребовала, чтобы главы регионов предоставили ей полную информацию об уровне COVID-смертности во вверенных им субъектах РФ.