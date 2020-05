Голикова потребовала от глав регионов полной статистики по смертям от коронавируса

Ответственная за сферу здравоохранения вице-премьер Татьяна Голикова просит глав регионов предоставить ей полную статистику по смертям от коронавирусной инфекции, передает Znak.com.

После кончины пациента больница направляет справку о его смерти в ЗАГС, чтобы родные усопшего смогли получить соответствующее свидетельство. В графе о причинах гибели гражданина указывается в том числе COVID-19. После данные поступают в Росстат.

В то же время за официальную статистику по коронавирусу ответственен и Роспотребнадзор.

"Сейчас у всех регионов разногласия по количеству смертей", - отчитался собеседник издания.

По официальным данным на сегодняшний день COVID-19 выявлен у 326 448 россиян в 85 регионах. С начала эпидемии скончались 3249 граждан, излечили 99 825 человек.

Однако ранее издания Financial Times и The New York Times выпустили материалы, в которых утверждалось, что в РФ статистика смертности от инфекции явно занижена. СМИ подсчитали, что в Петербурге и Москве в апреле скончалось на 2073 человека больше, чем за последние 5 лет. Однако по официальным подсчетам от COVID-19 в этом месяца погибли чуть более 600 человек.

Статья вызвала возмущение у российских властей, которые потребовали незамедлительно опровергнуть озвученные данные.