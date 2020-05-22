ГИК рассмотрит вопрос о расформировании ИКМО "Новоизмайловское"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 25 мая планирует обсудить вариант расформирования избирательной комиссии муниципального образования "Новоизмайловское". Повестка заседания с соответствующим пунктом опубликована на сайте Горизбиркома.

Там сказано, что члены ГИК рассмотрят вопрос об обращении в Санкт-Петербургский городской суд с административным исковым заявлением о расформировании муниципального избиркома.

Ранее Московский районный суд отменил итоги выборов на двух избирательных участках округа, это же решение выстояло в городском суде. ИКМО должна была утвердить новые результаты выборов, но комиссия только изменила итоговые протоколы и сводные таблицы. Горизбирком 16 апреля обязал муниципальную комиссию все же выполнить решение суда полностью и подвести итоги выборов в течение пяти рабочих дней. Период нерабочих дней, объявленных президентом Владимиром Путиным, закончился 12 мая.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова раскритиковала бездействие избиркомов Петербурга. ЦИК обязал Санкт-Петербургскую избирательную комиссию принять меры до 25 мая, а до 27 мая - отчитаться о проделанной работе ЦИКу.

Подробнее о ситуации с неисполнением судебных решений петербургскими комиссиями ЗАКС.РУ писал в материале "Долгая дорога в муниципальный совет".