Долгая дорога в муниципальный совет

Экс-кандидаты в муниципальные депутаты трех округов, несмотря на победу в судах, все еще пытаются вернуть свои мандаты. Избирательные комиссии отказываются принимать решения о новых результатах голосования, по которым в советы пройдут оппозиционеры. Последние же не сдаются: идут по второму кругу в суды, ходят на ежедневные заседания без кворума и через Горизбирком обращаются в Следственный комитет.

Путаница полномочий

Муниципальные выборы 2019 года в Петербурге прошли со скандалами: от представителей оппозиции скрывали начало кампании и местоположение избирательных комиссий, препятствовали им в подаче документов или не регистрировали как кандидатов. В сам день голосования 8 сентября из разных районов города поступала информация о вбросах, "каруселях", незаконном использовании переносных урн и других нарушениях. После завершения выборов в некоторых округах комиссии устроили пересчеты бюллетеней, после которых количество голосов за часть кандидатов значительно изменилось.

Такая ситуация сложилась в МО "Остров Декабристов". Изначально в муниципальный совет от партии "Яблоко" проходили пять человек. Однако после пересчета голосов 11 сентября вместо "яблочников" Алексея Захарова и Наталии Невзоровой мандаты достались Анастасии Давыдовой из ЛДПР и Ольге Погосян из "Единой России". Последняя позже возглавила муниципалитет.

Захаров и Невзорова решением избирательной комиссии муниципального образования не смирились и подали иски в Василеостровский районный суд, который в декабре 2019 года решил, что пересчет проходил незаконно на избирательных участках №№ 170, 171, 171, 173, 175 и 179. Также суд признал недействительным решение об итогах голосования и обязал отвечавшую за перечисленные УИК окружную комиссию принять новые итоги. Полномочия же окружной комиссии исполнял муниципальный избирком, компетенции которого во время длительного судебного разбирательства получила территориальная избирательная комиссия №2. Она и "застопорила" процесс передачи мандатов.

ТИК №2 долгое время бездействовал, считая, что получил только полномочия ИКМО, но не окружной комиссии. Захаров вместе с партией "Яблоко" подал на территориальный избирком жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, которую рассматривали на заседании 19 мая.

Член Горизбиркома Олег Зацепа заявил, что представителю ТИК №2 разъяснили, что именно они должны утвердить новые результаты выборов. Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская предложила коллегам добавить в решение пункт о том, что они обратятся в суд с требованием расформировать комиссию, если ТИК №2 не исполнит указания по передаче мандатов.

- Я хочу обратить внимание, что за месяц с 11 февраля по 13 марта территориальная избирательная комиссия собиралась и принимала решения как минимум два раза: 12 февраля и 26 февраля - это сведения с сайта территориальной избирательной комиссии. И после этого она уже собиралась неоднократно. При этом, никаких действий, направленных на защиту избирательных прав граждан, предпринято не было, - заявила Покровская.

По ее словам, ТИК №2 должен был ранее предпринять какие-либо меры по исполнению судебного решения. Хотя бы обратиться за разъяснениями в СПбИК, считает представительница "Яблока".

Зацепа на это ответил, что Горизбирком и так обязан будет обратиться в суд при бездействии ТИК. Прописывать же сейчас такое условие - "забегание вперед", считает член ГИК. Такую позицию поддержало большинство членов Горизбиркома. При этом, они обязали территориальный избирком №2 в течение 10 дней принять решение о результатах выборов в соответствии с указаниями суда.

Однако, до сих пор ТИК №2 никак не мог собрать для этого кворум, сообщил ЗАКС.ру экс-кандидат Захаров. По его словам, 12 мая комиссия собралась в количестве восьми человек: половина присутствовала очно, половина - с помощью видеосвязи. Тогда ТИК рассматривал вопрос о возложении на себя полномочий окружной комиссии, но большинство членов проголосовало против. Горизбирком 13 мая на заседании рабочей группы устно пояснил представителю ТИК, что им не надо возлагать на себя никаких полномочий (они у них и так есть), а надо просто принять решение по выборам, рассказал Захаров. После рабочей группы на заседания ТИК стали приходить только три человека, включая председателя, сообщил экс-кандидат.

Очередное собрание было назначено на вечер 19 мая, но и на него пришло только три члена комиссии, заявил Захаров. Он уточнил, что для подведения итогов выборов необходимо личное присутствие членов ТИК, а часть из них после 12 мая сказалась больными. По словам экс-кандидата, глава территориального избиркома Лидия Рудинская заявила о намерении продолжить попытки собрать кворум.

- Вот сейчас председатель ТИК сказала, что настроена она решительно, вплоть до подачи иска по выводу из состава комиссии тех членов, которые систематически не приходят на заседания. Так что Лидия Александровна Рудинская нам всячески показывает свою лояльность и готовность исполнить [решение суда]. Говорит: "Всё, что могу делаю, но вот не приходят", - рассказал Захаров.

Рудинская не ответила на звонки ЗАКС.Ру.

Прошедшие же в муниципалитет "яблочники" с самого сентября бойкотируют заседания совета. По словам одного из них Леонида Андрухова, они считают совет нелегитимным:

- Заседания, которые проводились до текущего момента с момента выборов, не имеют силы, потому что это были заседания, в которых участвовали люди, чье назначение муниципальными депутатами, согласно решению суда, должно утратить силу.

Мундеп добавил, что решение ИКМО о наделении Ольги Погосян и Анастасии Давыдовой полномочиями муниципальных депутатов должно быть отменено. Соответственно, Погосян не может занимать должность главы округа, так как не является избранным депутатом, считает Андрухов.

Он уточнил, что "яблочники" со стороны следили за деятельностью муниципалитета. Чего-то выдающегося в его работе они не заметили, заявил мундеп.

Зато о деятельности муниципалов рассказывает их местная газета - "Муниципальный вестник". В частности, в выпуске за апрель издание сообщило, что глава МО Ольга Погосян и ее заместитель Юрий Грашин лично поздравили пожилую пару, прожившую вместе 70 лет. В доказательство опубликована и фотография, где Погосян, Грашин и "юбиляры" стоят в опасной близости друг от друга без каких-либо средств индивидуальной защиты. В этом же выпуске издание рассказало о тотальной дезинфекции общественных пространств округа, чтобы "обезопасить жителей от коронавируса". Рассказывает "Муниципальный вестник" и о других достижениях мундепов, а также регулярно публикует их поздравления с различными торжествами и знаменательными датами.

Дошли до СК

Отстоять в суде свое право на мандат муниципального депутата смог кандидат от "Яблока" Иван Стариков, который выдвигался в МО "№7". По его словам, после дня голосования в системе ГАС "Выборы" появились данные со всех участков, кроме УИК №114. Позже по нему устроили пересчет, на который не пригласили "яблочников", заявил Стариков. Он уточнил, что после пересчета его место в совете занял кандидат от "Единой России" Андрей Горячков.

Стариков обратился в суд с требованием не учитывать пересчет. Василеостровский районный суд его иск удовлетворил. Экс-кандидат смог защитить свои доводы и в Санкт-Петербургском городском суде в декабре 2019 года.

Однако, судебные решения все еще не исполнены ИКМО. Как рассказал Стариков ЗАКС.Ру, избирательная комиссия муниципального образования не провела ни одного заседания в 2020 году.

Экс-кандидат обратился с жалобой в Горизбирком. Ее рассмотрели на заседании 19 мая. Члены ГИК признали бездействие ИКМО незаконным и обязали муниципальную комиссию исполнить судебное решение в течение 10 дней.

Также Горизбирком решил направить в Главное следственное управление копию обращения Старикова с просьбой провести проверку действий ИКМО и принятия процессуального решения. Данный вопрос споров среди членов ГИК не вызвал - все присутствующие проголосовали единогласно.

ЗАКС.Ру попытался связаться с муниципальным избиркомом. В администрации МО №7 сообщили, что комиссия уже давно не работает: нет ни номера телефона, ни электронной почты.

По словам Старикова, председатель ИКМО Сергей Вольский заявил ему о пока что тщетных попытках собрать комиссию на заседание.

При этом, мандат, на который претендует экс-кандидат, свободен, но по печальному поводу. Андрей Горячков умер в феврале 2020 года на 26-м году жизни. Коллеги по муниципалитету охарактеризовали его как доброго друга и товарища для многих жителей округа. В МО №7 ЗАКС.Ру сообщили, что уже приняли решение об освобождении от мандата Горячкова в связи с его гибелью.

Муниципалитет без итогов выборов

На некоторых избирательных участках протоколы об итогах выборов не были подписаны сразу после подсчета голосов. О таких нарушениях заявили не прошедшие в совет МО "Новоизмайловское" кандидаты.

Представитель КПРФ Владимир Локтев и два самовыдвиженца Андрей Стариков и Максим Петров осенью 2019 года подали иск в Московский районный суд с требованием отменить итоги выборов на участке №1393, а самовыдвиженцы Олег Соловьев и Дмитрий Коль и вместе с представительницей КПРФ Галиной Кукарцевой требовали отменить итоги на УИК №1386. Обе "команды" заявили, что на указанных УИК не составлялись итоговые протоколы.

Суд встал на сторону экс-кандидатов и сначала отменил итоги на участке №1393, а затем на №1386. На решение по УИК №1393 члены комиссии подавали апелляцию в Санкт-Петербургский городской суд, но и он решил, что результаты выборов должны быть другими. Покинуть совет должны представители "Единой России" Людмила Павлова, Валерий Жилкин, Оксана Морозова и Валентина Калинина вместе с самовыдвиженцами Анной Поцелуевой и Ларисой Бубович. Все судебные тяжбы закончились еще в январе 2020 года, но свои мандаты экс-кандидаты все еще не получили.

Избирательная комиссия муниципального образования "Новоизмайловское" в феврале провела заседание по исполнению решения суда, но избирком только составил повторные сводные таблицы и протоколы по округам без учета голосов с участков №№ 1393 и 1386 - принимать решение о передаче мандатов новым депутатам комиссия не стала.

Стариков заявил, что члены ИКМО свои действия не комментировали. За них говорил их представитель в судах и член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от Партии роста Алексей Березин. Последний сообщил экс-кандидатам, что решение суда исполнено, а большего от комиссии не требуется, рассказал Стариков.

Он подал жалобу в Горизбирком с просьбой обязать ИКМО принять решение о результатах муниципальных выборов на основе новых протоколов. ГИК несколько раз откладывал рассмотрение обращения экс-кандидата по разным основаниям. В частности, для получения мнения Центральной избирательной комиссии о ситуации. ЦИК заявил, что решение о результатах выборов должно соответствовать протоколу. Аналогичные требования к ИКМО выдвинул и Горизбирком: признать незаконным бездействие муниципальной комиссии и обязать ее все же подвести результаты выборов. Сделать это необходимо в течение пяти рабочих дней с момента публикации решения ГИК.

В этом и оказалась очередная загвоздка: Горизбирком принял решение по ИКМО 16 апреля, когда в России уже был объявлен режим выходных дней. Президент России Владимир Путина объявил об окончании этого режима с 12 мая. В Петербурге же до конца мая жителям города рекомендовано соблюдать самоизоляцию, также действует запрет на работу ряда предприятий.

Экс-кандидаты Максим Петров и Олег Соловьев подали новые иски к ИКМО из-за неисполнения комиссией судебных решений. Начало рассмотрения дел назначено на 20 мая, но в сложившихся условиях с мерами по борьбе с распространением коронавируса заседание могут перенести, рассказал ЗАКС.Ру Петров. По его словам, сейчас есть два варианта: рассмотрение дела без участия сторон или отложение его на другую дату. Экс-кандидаты выступают за перенос заседания - они хотят проведения очного разбирательства, сообщил Петров. Бывший кандидат уточнил, что он и Соловьев направили ходатайства об отложении заседаний, но ответа пока не получили.

Пока не прошедшие в совет кандидаты пытаются разными способами получить свои мандаты, назначенные в совет мундепы работают на своих местах уже девятый месяц. По словам их коллеги от "Яблока" Александра Сосновских, депутаты никак себя особо с сентября не проявили: на заседания практически не ходят и с инициативами не выступают.

- Действий особо от них нет. Все наши инициативы по раздельному сбору отходов, как это все организовать, или собрать круглый стол и обсудить эту проблему, они зарубают на корню. Они говорят: "Это не наши полномочия. Мы ничего делать не хотим", - рассказал Сосновских.

В газете муниципального округа о мундепах, которые должны выбыть из совета, тоже рассказывают не много. С момента избрания до апреля 2020 года "Новоизмайловский меридиан" об работе шести депутатов ничего не сообщал. Только в выпуске за апрель издание написало об участии Оксаны Морозовой во вручении юбилейных медалей в честь 75-летия Победы ветеранам. Точная дата мероприятия не указана - середина марта, так что неизвестно, мероприятие проходило до или после введения в Петербурге ограничений на массовые мероприятия.

До этого у муниципальной газеты не было главного редактора. Полномочия исполняла выпускающий редактор и постоянный корреспондент издания Галина Богданова. В выпуске же от апреля 2020 года сообщается, что главным редактором является А.В. Поцелуева. С такими же инициалами и фамилией в совете заседает самовыдвиженка Анна Поцелуева, которую по решению суда должны лишить мандата.

Связаться с самими стоящими на грани лишения депутатских полномочий мундепами ЗАКС.ру не удалось. Так же, как и с главой муниципалитета "Новоизмайловское".

София Саттарова