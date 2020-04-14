ГИК не принял решение по отказу ИКМО "Новоизмайловское" передать мандаты экс-кандидатам

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 14 апреля отложила принятие решения по жалобе экс-кандидатов в МО "Новоизмайловское" на муниципальный избирком. Речь идет об обращении самовыдвиженца Андрея Старикова и представительницы КПРФ Галины Кукарцевой, которые выиграли суды к ИКМО и могли попасть в местный совет депутатов. Комиссия составила новые протоколы о результатах выборов, но так и не приняла решение об обновлении состава муниципального совета.

На заседании Горизбиркома 14 апреля член ГИК Олег Зацепа напомнил, что в марте рассмотрение жалобы отложили, чтобы получить мнение Центральной избирательной комиссии по вопросу. Ответа от ЦИК так и не поступило, но жалобу рассмотреть необходимо, заявил Зацепа.

Он предложил добавить пункт о том, что ИКМО должно обратиться в Московский районный суд за разъяснением по решению суда. Уже на основе полученного разъяснения муниципальный избирком обязан принять необходимые юридические действия, заявил Зацепа.

Его коллега от "Яблока" Ольга Покровская высказалась против. По ее словам, ИКМО обязано принять новое решение об итогах выборов, согласно статье 70 закона о выборах.

Член ГИК от Партии Роста Алексей Березин предложил собственный проект решения. Он считает, что жалобы заявителей надо оставить без удовлетворения - ИКМО решение суда исполнило. Суд обязал муниципальный избирком составить новые сводные таблицы и протоколы о результатах голосования, об итоговом решении речь не шла, заявил Березин. Он также сообщил, что члены муниципальной комиссии рассказали ему об отсутствии приглашения на заседания Горизбиркома 14 апреля. Без этого принимать решение по вопросу нельзя, считает представитель Партии роста.

За его предложение отказать заявителям проголосовал только он сам. Изначальный документ о частичном удовлетворении жалоб приняли за основу. Председатель Горизбиркома Виктор Миненко предложил принять окончательный вердикт по вопросу на следующем заседании - после должного оповещения членов ИКМО.

Напомним, Стариков, Кукарцева и еще четверо не прошедших в совет кандидатов выиграли суды против ИКМО в ноябре 2019 года и январе 2020 года. Московский районный суд обязал муниципальный избирком составить новые сводные таблицы о результатах выборов без учета данных с двух избирательных участков, на которых были нарушения. Таким образом в совет должны были пройти самовыдвиженцы Олег Соловьев, Дмитрий Коль, Андрей Стариков и Максим Петров, а также представители КПРФ Галина Кукарцева и Владимир Локтев. Выйти из мунсовета должны представители "Единой России" Людмила Павлова, Валерий Жилкин, Оксана Морозова и Валентина Калинина вместе с самовыдвиженцами Анной Поцелуевой и Ларисой Бубович.

ИКМО новые таблицы и протоколы составила, но не приняло нового решения по изменению состава победителей на муниципальных выборах 2020 года. Один из претендентов на вхождение в совет Стариков заявил, что "дирижером" на заседании муниципальной комиссии выступал юрист Алексей Березин.

София Саттарова

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