ГИК отложил рассмотрение жалобы экс-кандидатов на ИКМО «Новоизмайловское»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия единогласно проголосовала за перенос рассмотрения жалобы кандидатов в депутаты МО «Новоизмайловское», которые выиграли суды по отмене итогов выборов, но так и не получили мандаты. Решение принято на заседании 11 марта, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что после рассмотрения жалобы рабочей группой был отправлен запрос в Центральную избирательную комиссию с просьбой дать свою правовую оценку. Пока ответ не поступил, заявил Зацепа. Он добавил, что закон даёт возможность отложить рассмотрение жалобы на 30 дней. Речь идёт о жалобе самовыдвиженца Андрея Старикова и представительницы КПРФ Галины Кукарцевой.

Ранее они вместе с другими не прошедшими в муниципальный совет кандидатами оспорили в суде итоги выборов по двум участкам МО №1393 и №1386. Московский районный суд обязал ИКМО составить новые протоколы по итогам голосования без учета данных двух перечисленных участков. Таким образом из совета должны были выйти четыре представителя «Единой России» и два самовыдвиженца, а вместо них пройти два кандидата от КПРФ и четыре самовыдвиженца, в том числе Стариков и Кукарцева. ИКМО протоколы изменила, но мандаты не передала.

В разговоре с ЗАКС.Ру Стариков сообщил, что рабочая группа Горизбиркома в феврале решила обязать ИКМО исполнить судебное постановление. Принятие окончательного решения всеми членами ГИКа откладывалось уже два раза, заявил Стариков.

Он также направлял жалобу в Центральную избирательную комиссию. Там заявили, что взяли ситуацию на контроль, уточнил Стариков.

София Саттарова

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