НИИ гриппа набирает добровольцев для тестирования вакцин против COVID-19

Для исследования новых вакцин, разработанных для борьбы с инфекцией COVID-19, НИИ гриппа им. Смородинцева объявил "ВКонтакте" условия набора добровольцев. Это должны быть граждане от 18 до 50 лет, у которых есть несколько свободных дней, чтобы провести их в стационаре, и возможность впоследствии приезжать в клинику по вызову. Они не должны быть ранее инфицированы коронавирусом, не быть заядлыми курильщиками и потребителями спиртного, в анамнезе не должно быть случаев обострения хронических болезней, а также психических заболеваний.

"За участие в клиническом исследовании добровольцы получат денежную компенсацию. Риски, связанные с участием добровольца в исследовании, будут застрахованы", - обещают в институте.

Тестирование коснется нескольких вакцин, об их производителях пока ничего не говорится.

Отметим, ранее о намерении набирать петербургских добровольцев для аналогичной цели объявляли биотехнологическая компания Biocad совместно с ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины". Они будут испытывать вакцину от SARS-CoV-2.