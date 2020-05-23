"Движение демократического обновления" предложило кандидатуры в составы ТИКов

"Движение демократического обновления" предложило направить трех своих представителей в качестве членов с правом решающего голоса состав вновь образуемых территориальных избиркомов, сообщили представители движения.

Кандидатура Елены Васильевой предложена в состав ТИКа №37. Станислава Кузьмина предложено включить в состав ТИКа №38. Наталью Кузьмину движение предлагает включить в состав ТИКа №39.

Решения о направлении кандидатов направлены в Горизбирком Петербурга. Теперь ГИК должен будет их рассмотреть.

Председатель движения Сергей Назаров заявил, что ДДО пользуется предоставленной законом возможностью предлагать кандидатов в состав избиркомов.

"Наша цель - обеспечение открытых и честных выборов. Для этого мы предлагаем в состав ТИК опытных и проверенных людей", - заявил он.