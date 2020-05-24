Активисты Центрального района недовольны "заплаткой" на фасаде дома-памятника

Гражданские активисты, представляющие сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания", подвергли критике еще один объект в городе и качество заботы о нем. Речь идет о доходном доме Егорова, расположенном на углу улиц Некрасова и Восстания. По мнению общественников, управляющая компания явно экономит, пытаясь сделать незаметными изъяны во внешнем облике дома-памятника: их смущает, как они ее называют, "заплатка" на фасаде.

"Создатель заплатки нами, конечно, порицаем. Смешно другое: сотрудники управляющей компании были вызваны неравнодушными горожанами прямо в момент творчества. Но вместо того, чтобы наказать виновных и исправить ошибку, они... сочли цвет неподходящим и перекрасили заплатки заново. Этакое провальное соревнование эстетов", - говорится в тексте сообщения.

Особенно обидно авторам поста то, что в целом дом сохранился очень хорошо, что делает поступок управляющей компании, по их мнению, слишком заметным и неприличным.