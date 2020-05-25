Вручение знаков отличия почетным гражданам Петербурга отложат из-за коронавируса

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров объявил о переносе торжественной церемонии вручения знаков отличия новым почетным гражданам города на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса.

Обычно такая церемония проводится накануне или в день основания Петербурга – 27 мая. В ЗакСе сообщили, что получили официальные обращения Евгения Шляхто и Владимира Гарюгина, которые были избраны почетными гражданами. Макаров заявил, что обращение Шляхто о переносе церемонии "является очень весомым аргументом", поскольку он возглавляет оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"Торжественная церемония вручения знаков отличия новым почетным гражданам Санкт-Петербурга обязательно состоится и пройдет в полном соответствии с многолетней традицией. <…> И как только будут сняты санитарные ограничения – парламент сразу назначит дату проведения церемонии", - сказал Макаров.

20 мая парламент выбрал директора Центра имени Алмазова Шляхто и начальника петербургского метрополитена Владимира Гарюгина почетными гражданами Петербурга. При этом уже в очередной раз – не менее 15 – таковой отказались признать певицу Эдиту Пьеху. ЗАКС.Ру рассказывал о том, как ее номинировали множество раз, и почему каждый раз ее отказываются избрать почетным гражданином.

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