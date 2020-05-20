Чем "провинилась" Пьеха?

Народная артистка СССР Эдита Пьеха в очередной раз не избрана почетным гражданином Петербурга. Официальная версия традиционна - "так решили депутаты". Однако в кулуарах Мариинского дворца называют и другую, более циничную причину - "не те люди выдвинули".

фото: gov.spb.ru

"Генерал от медицины"

Певица Эдита Пьеха - абсолютный рекордсмен Петербурга по выдвижению в почетные граждане. На это звание ее номинировали так часто, что уже не просто подсчитать, сколько раз она была претендентом. Znak.com, например, пишет, что 17, "Росбалт", что 14 раз подряд. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский предположил, что 15 или 16 раз, а его коллега Михаил Амосов вспомнил про девять случаев выдвижения.

Каждый раз парламентское большинство либо вообще отказывалась вручать почетное звание, либо отдавало предпочтение другим людям. В 2020 году Пьеха была номинирована сразу от двух общественных объединений: Союза концертных деятелей и Всемирного клуба петербуржцев. Накануне голосования к депутатам обратился другой народный артист СССР и почетный петербуржец Олег Басилашвили. Он призвал парламент голосовать за Пьеху и директора Центра имени Алмазова Евгения Шляхто.

В результате певица заняла четвертое из четырех мест. Ее поддержали только 12 из 46 голосовавших (можно было выбрать одного или двух человек). На пять меньше, чем поэта-песенника Илью Резника, который тоже остался без почетного звания.

На закрытом заседании, которое предшествовало голосованию, выступили только четыре депутата, все - оппозиционеры. О своей поддержке Пьехи заявили фракции "Яблоко" и "Партия Роста". Ежегодно за артистку выступают и представители "Справедливой России". Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова сообщила ЗАКС.Ру, что коммунисты заранее договорились о поддержке Шляхто. Можно предположить, что кто-то из них голосовал и за Пьеху. Как минимум один голос певица получила от ЛДПР или "Единой России".

Получивший наибольшую поддержку парламентариев Шляхто, заранее считался фаворитом гонки. Как по объективным причинам - медик в настоящее время возглавляет межведомственную группу по противодействию коронавирусу в Петербурге - так и по политическим - Шляхто был доверенным лицом Владимира Путина на прошлых президентских выборах, работал в его избирательном штабе на позапрошлых. К тому же попечительский совет центра возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, о трепетном отношении к которой спикера ЗакСа Вячеслава Макарова хорошо известно.

Во время обсуждения кандидатов категорично против Шляхто высказался только депутат Резник.

- Я сказал, что это генерал от медицины, - поделился с ЗАКС.Ру Резник. - А кто тогда понесет ответственность за то, что у нас с медициной случилось? Он же доверенное лицо всех на свете.

Хозяин метро

Вторым почетным гражданином стал начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин. Он, хоть и не числился в абсолютных фаворитах, получил ощутимый отрыв в 13 голосов депутатов. По мнению спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, поддержка парламента свидетельствует о профессиональной работе руководителя подземки.

"Ежедневно петербургский метрополитен перевозит миллионы пассажиров. Его слаженная, бесперебойная работа необходима Петербургу как воздух для успешной реализации своего социального и экономического потенциала. И наше метро достойно справляется со всеми вызовами времени… Такое блестящее руководство - пример высочайшего профессионализма, ответственности и заботы о горожанах", - прокомментировал Макаров.

Не все депутаты разделяют эту оценку. Коммунистка Ходунова, например, призналась ЗАКС.Ру, что не считает Гарюгина человеком безупречной репутации. Она рассказала, что получила множество писем от сотрудников петербургской подземки, которые в период режима повышенной готовности были вынуждены уйти на самоизоляцию и получили от своего руководства только "голые" оклады.

- Мне кажется, если мы ставим вопрос о почетном гражданине Петербурга, то это не должность должна быть. Это должна быть безупречная репутация. К сожалению, в данном случае я не могу говорить о безупречной репутации и данный выбор я бы не сделала ни при каких условиях, - добавила Ходунова.

О как минимум неоднозначной репутации Гарюгина говорят и его уголовные дела, которые хоть и были закрыты, но "оставили осадок". В январе 2015 года в отношении начальника метрополитена завели дело по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2. ст. 201 УК). А в начале марта 2018 года его вменяли уже превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Оба раза вопросы следователей были связаны с обстоятельствами строительства вестибюля станции метро "Адмиралтейская".

Почему не Пьеха?

Депутат "Справедливой России" Александр Егоров из вежливости не стал говорить о претендентах на почетное звание персонально, но выразил мнение, что "не все представленные кандидаты заслуживали однозначного избрания почетными гражданами".

Некоторые его коллеги были откровеннее. Например, депутат Резник охарактеризовал результаты голосования как "отвратительное позорище". А Михаил Амосов заявил, что мало кто из ныне живущих земляков сделал для прославления Петербурга столько же, сколько Пьеха.

- Я знаю, что нет сегодня такого знаменитого петербуржца, к которому депутаты Законодательного собрания были бы столь неблагодарны и жестоки, - отметил Амосов.

"Яблочник" Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру признался, что ему непонятно, почему раз за разом парламентское большинство отказывается поддержать кандидатуру знаменитой певицы:

- Для меня самого это загадка. Я еще могу понять, почему не выбирали режиссера Александра Сокурова - тут, очевидно, политические причины. Александр Николаевич иногда позволял себе нелицеприятные и резкие высказывания в сторону властей. Но чем "провинилась" Пьеха я не понимаю. Она никогда не участвовала в политике и не высказывалась критически в адрес властей.

Собеседники ЗАКС.Ру, близкие Законодательному собранию, полагают, что причина неудачи Пьехи заключается не в ее личности, а в том, кто ее выдвинул. В то время как избрания Гарюгина, как говорят, очень желал Вячеслав Макаров, основными лоббистами кандидатуры певицы в Заксобрании были депутаты от "Справедливой России". А поскольку у формально выдвинувших ее общественных объединений нет больших покровителей в ветвях власти, да и сама артистка не успела стать ничьим доверенным лицом, то почему бы ей не подождать еще, видимо, решили в Мариинском дворце.

Сергей Еремеев

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