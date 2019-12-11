Макаров: И с Полтавченко, и с Бегловым у нас никогда не было схваток

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров рассказал, что никогда не воевал с руководителями Смольного.
- И с Полтавченко, и с Беговым никогда не было схваток, тем более войн, - заявил спикер ЗакСа.
Действующего и бывшего губернатора он назвал людьми, "которые знают и понимают душу Санкт-Петербурга".
Еще больше комплиментов руководитель парламента высказал в адрес еще одного экс-губернатора, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ее Макаров, в частности, назвал "ангелом хранителем авторитета Законодательного собрания".
Свои отношения с парламентским корпусом спикер охарактеризовал как дружеские.
- У меня нет претензий ни к одному депутату... Для меня они - моя опора, - отметил Макаров.
Себя он назвал "равным среди всех" парламентариев и заявил, что председатель ЗакСа не должен чувствовать себя барином или помещиком.
Сергей Еремеев
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