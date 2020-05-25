Суд отказался отложить процесс по делу "Сети"

1-й Западный окружной военный суд отказался перенести заседание по делу "Сети"* по ходатайству адвокатов, сообщила журналистам адвокат Юлия Бояршинова Ольга Кривонос.

Пока суд объявил в заседании перерыв. Обсуждается возможность организовать видеотрансляцию с заседания.

Ранее о намерении ходатайствовать о переносе процесса заявлял адвокат Виталий Черкасов. Он просил это сделать из-за запрета на посещение заседания для слушателей и журналистов. О том, что процесс по делу "Сети" возобновится без слушателей, пресс-служба судов Петербурга объявила накануне, до этого заявлялось, что в здание пустят десять слушателей и сотрудников СМИ.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России

Сергей Еремеев