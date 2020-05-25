18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:06

Защита Филинкова намерена добиться переноса суда по делу "Сети"

фото ЗакС политика Защита Филинкова намерена добиться переноса суда по делу "Сети"

Адвокат обвиняемого по петербургскому делу "Сети"* Виталий Черкасов намерен ходатайствовать об отложения процесса из-за запрета на его посещение слушателям и журналистам. Об этом Черкасов заявил СМИ 25 мая у входа в здание 1-го Западного окружного военного суда перед началом заседания.

При этом Черкасов отметил, что с пониманием относится к мерам безопасности, которые были введены в связи с распространением корона вирусной инфекции.

Адвокат второго обвиняемого, Юлия Бояршинова, Алексей Царёв, сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что поддержит ходатайство об отложении. По его словам, решение, вынесенное после фактически закрытого заседания, будет менее авторитетный и общественно значимым.

- На мой взгляд, суд заинтересован в отложении, - добавил Царёв.

О том, что процесс по делу "Сети" возобновиться без слушателей, сообщила накануне вечером объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ранее было объявлено, что в здание суда пустят только десятерых слушателей и сотрудников СМИ.

Несмотря на ограничения, к зданию суда подошли около 20 человек. Они остались стоять и после двух часов дня, когда должно было начаться заседание.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:27 В Северодвинске продолжает расти количество заболевших COVID-19 на оборонных заводах

15:54 Захватившего заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве отправили в СИЗО

15:46 Беглов поздравил "Зенит" с 95-летним юбилеем

15:19 В "Единой России" заявили о DDoS-атаке в день старта праймериз

14:51 Скончался один из главных архитекторов Петербурга Александр Викторов

14:46 Суд отказался отложить процесс по делу "Сети"

14:42 Вручение знаков отличия почетным гражданам Петербурга отложат из-за коронавируса

14:37 СК заинтересовался гибелью петербурженки, к которой не приехала скорая помощь

14:16 Турчак и Цыбульский обсудят вопросы по объединению НАО и Архангельской области

14:13 Активиста Иванкина задержали у суда, где идет заседание по делу "Сети"

14:06 Защита Филинкова намерена добиться переноса суда по делу "Сети"

13:53 Мишустин призвал россиян отказаться от отпуска за границей

13:52 ГИК увеличил количество членов территориального избиркома №2 до 14 человек

13:40 Депутаты хотят вызвать на заседание ЗакСа главного санитарного врача Петербурга

13:31 Захватившему заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве предъявили обвинение

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru