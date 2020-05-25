Защита Филинкова намерена добиться переноса суда по делу "Сети"

Адвокат обвиняемого по петербургскому делу "Сети"* Виталий Черкасов намерен ходатайствовать об отложения процесса из-за запрета на его посещение слушателям и журналистам. Об этом Черкасов заявил СМИ 25 мая у входа в здание 1-го Западного окружного военного суда перед началом заседания.

При этом Черкасов отметил, что с пониманием относится к мерам безопасности, которые были введены в связи с распространением корона вирусной инфекции.

Адвокат второго обвиняемого, Юлия Бояршинова, Алексей Царёв, сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что поддержит ходатайство об отложении. По его словам, решение, вынесенное после фактически закрытого заседания, будет менее авторитетный и общественно значимым.

- На мой взгляд, суд заинтересован в отложении, - добавил Царёв.

О том, что процесс по делу "Сети" возобновиться без слушателей, сообщила накануне вечером объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ранее было объявлено, что в здание суда пустят только десятерых слушателей и сотрудников СМИ.

Несмотря на ограничения, к зданию суда подошли около 20 человек. Они остались стоять и после двух часов дня, когда должно было начаться заседание.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России

Сергей Еремеев