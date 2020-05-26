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9:18

Больница Святого Георгия приобретает китайские аппараты ИВЛ за 98 млн рублей

фото ЗакС политика Больница Святого Георгия приобретает китайские аппараты ИВЛ за 98 млн рублей

Пережившая пожар петербургская больница Святого Георгия озаботилась покупкой 40 аппаратов искусственной вентиляции легких китайского производства: документ опубликован на портале госзакупок.

Согласно проектной документации, медучреждение приобретает технику модели SV 300 Mindray по 2,46 млн рублей за единицу. Подряд стоимостью 98,3 млн рублей достался компании "Лабораторный медицинский продукт".

Ранее, напомним, больница купила портативные аппараты ИВЛ немецкого изготовления за 27,7 млн рублей.

Пламя, охватившее 12 мая одну из палат отделения реанимации, унесло жизни пяти человек. Учреждение эксплуатировало отечественные аппараты ИВЛ "Авента-М", предположительно, один из них и воспламенился. После этого их сняли с эксплуатации.

Примечательно, но несколькими днями ранее аналогичный пожар случился в столичной больнице Спасокукоцкого, там погиб один человек.

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