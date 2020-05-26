 Финляндский округ проведет жеребьевку за депутатский мандат 27 мая

Избирательная комиссия муниципального образования "Финляндский округ" назначила жеребьевку за место в муниципальном совете на среду, 27 мая. Она должна начаться в 10-30, следует из письма председателя ИКМО Аллы Бесклубовой кандидатке от "Справедливой России" Эльвире Дурасовой.

На местных выборах в сентябре 2019 года Дурасова набрала одинаковое количество голосов с представителем "Единой России" Бахтияром Адхамовым: по 773. Мандат получил единоросс, а эсерке в ИКМО заявили, что ее звали на жеребьевку, но она сама не пришла.

Позже Дурасовой удалось через суд добиться решения о новом розыгрыше мандата.