18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:11

Беглов поручил выдать продуктовые наборы школьникам до конца месяца

фото ЗакС политика Беглов поручил выдать продуктовые наборы школьникам до конца месяца

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 26 мая затронул вопрос продуктовых наборов для учеников школ и воспитанников детских садов.

Глава города поручил вице-губернатору Ирине Потехиной до конца мая обеспечить продуктовыми наборами тех школьников, которым они полагаются. 

- В две смены работайте, но продуктовые наборы всем школьникам, которым полагается, должны быть выданы, - сказал губернатор.  

Также Беглов заявил, что необходимо передать до 10 июня продуктовые наборы воспитанникам детских садов - тоже тем, "кому положено". 

Напомним, ранее продуктовые наборы школьникам выдавали на весенних каникулах. Они предназначались для учеников младших классов и льготников из средних и старших классов. 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
13:55 Для лечения коронавирусных больных выделили 1,5 тысяч наркологических коек

13:50 В Москве у здания МВД задержали пикетчика, поддерживавшего создателя "Омбудсмена полиции"

13:27 Фонд Варламова собирает деньги на ремонт мельницы в Архангельской области

13:17 ПФР пообещал повысить накопительные пенсии россиян на 9,13%

13:11 Беглов поручил выдать продуктовые наборы школьникам до конца месяца

12:55 Ко дню рождения Петербурга реставраторы помыли "Медного всадника"

12:46 Метростроевцы пробили ход к станции "Горный институт"

12:43 Беглов о работающем отоплении: "Лучше тепло, чем холодно"

12:30 Муниципал:  Финляндский округ проведет жеребьевку за депутатский мандат 27 мая

12:30 Тихонова добивается прокурорской проверки новых правил захоронения

12:22 Губернатор призвал не допустить сокращение зарплат учителей

12:15 Защита матери экс-координатора "Открытой России" в Краснодаре просит снять арест с её счетов

12:05 Беглов хочет, чтобы "слезы огорчения последнего звонка стали слезами радости выпускников"

11:59 В Петербурге снова разрешат киносъемки

11:41 Из-за вспышки COVID-19 глава Карелии продлил до 10 июня ограничения в двух посёлках республики

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru