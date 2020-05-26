Для лечения коронавирусных больных выделили 1,5 тысяч наркологических коек

С начала пандемии COVID-19 для лечения коронавирусных больных предоставили более полутора тысяч наркологических и реабилитационных коек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова главного нарколога страны Евгения Брюна.

"Из коечного фонда наркологической службы перепрофилировано 1564 наркологических и реабилитационных коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19, ОРВИ, гриппом, пневмонией", - рассказал он журналистам.

Однако, по словам врача, при этом экстренную помощь наркологическим больным продолжают оказывать в достаточном объеме.

Напомним, что Россия входит в тройку стран с наибольшим количеством инфицирований COVID-19 за все время пандемии. По состоянию на 26 мая коронавирус диагностировали у более чем 362 тысяч человек.